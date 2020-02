Raptors vegen vloer aan met Pacers en vervolgen imposante reeks

Deventer Eefje Boons moet in wedstrij­den op zoek naar het trainings­ge­voel

7:30 Verzorger Theo Bosch snelde de baan op. Binnen een paar seconden was de Apeldoornse sportmasseur bij zijn pupil Eefje Boons. De Deventer atlete liet haar tranen de vrije loop, nadat ze in de finale van de 60 meter horden geblesseerd raakte. Even dacht ze aan dat vervelende vorige seizoen, waar blessures roet in het eten gooiden.