Rebensburg wint seizoensopener in Sölden

Ambities van baanwielrenner Theo Bos zijn nog steeds groot

27 oktober Hij is al 34 jaar, maar zijn ambities zijn nog groot. Vijfvoudig wereldkampioen Theo Bos, oud-Hierdenaar, hoopt nog op het WK baanwielrennen in Apeldoorn, maar weet dat de concurrentie enorm is. De nu in Monaco wonende Nederlander verwezenlijkte al één droom: een professionele baanploeg. Beat Cycling Club in dit geval, dat vandaag haar team presenteerde. ,,Mensen hebben helden nodig.’’