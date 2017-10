Record: Ahoy in 5 minuten uitverkocht voor Premier League darts

Tweede goud voor Japanner Shirai

8 oktober Kenzo Shirai verlaat de WK turnen in Montreal met twee gouden en een bronzen medaille. De 21-jarige Japanner was zondag de beste in de finale op sprong. Zaterdag was hij al voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen op vloer geworden. In de meerkampfinale was Shirai eerder goed voor het brons.