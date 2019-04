Recordhouder Kiptum mist marathon in Londen door schorsing

Video Luiten zakt weg in Rabat

20:21 Joost Luiten is bij het golftoernooi om de Trophee Hassan II in Rabat, dat tot de Europese Tour behoort, weggezakt in het klassement. Hij had voor zijn tweede ronde 75 slagen nodig. Daarmee bleef de Nederlander 2 slagen boven het baangemiddelde. Op de openingsdag eindigde Luiten met 73 slagen op par, goed voor de gedeelde 31ste plek.