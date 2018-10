Red Sox vernedert Yankees in eigen huis

Volleybal­sters denderen door op WK

8 oktober Ook in de tweede groepswedstrijd van de tweede ronde van het WK zijn de Oranje-volleybalsters ongeslagen gebleven. De ploeg van Jamie Morrison versloeg Dominicaanse Republiek in drie sets: 25-19, 25-16, 25-14. Het was de zevende overwinning op rij in Japan.