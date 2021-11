Regeling vergoeding turnslachtoffers in de maak

In het rapport werden eerder dit jaar harde conclusies getrokken over wantoestanden met name in het topturnen. Die waren eerder lang genegeerd, maar na een bekentenis van turncoach Gerrit Beltman volgden opnieuw tal van verklaringen van oud-turnsters, waarbij ook andere coaches werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De KNGU bood excuses aan, NOC*NSF deed dat bij monde van voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg een half jaar later ook. Zij maakte toen bekend dat slachtoffers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 5000 euro.