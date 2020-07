Regerend kampioen Washington Nationals start MLB-seizoen met domper

Video Bokslegen­de Mike Tyson maakt op zijn 54ste comeback

23 juli Mike Tyson gaat weer boksen. De 54-jarige legende trekt 12 september de handschoenen weer aan. Hij neemt het dan in een demonstratiepartij op tegen Roy Jones junior, zo kondigt Tyson aan op de website van zijn project Mike Tyson’s Legends Only League. Voor Tyson wordt het zijn eerste wedstrijd in vijftien jaar.