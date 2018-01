Regering Oostenrijk verontschuldigt zich voor sneeuwbalincident

Namens de Oostenrijkse regering bood Heinz-Christian Strache, minister van Sport, zijn verontschuldigingen aan Kristoffersen aan. ,,Dit was zo ongelooflijk onsportief, dat kan écht niet. Het schaadt bovendien het imago van Oostenrijk als sportland. Ik bied Henrik Kristofferson namens alle Oostenrijkers die sportiviteit hoog in het vaandel hebben staan mijn excuses aan.''



Hirscher, die meteen na de wedstrijd diep verontwaardigd was over zoveel onsportiviteit van zijn landgenoten, won de race met een voorsprong van 0.39 honderdsten van een seconden. Kristoffersen, die niet werd geraakt door de sneeuwballen, was not amused na het incident, maar zei dat hij er niet door was gehinderd. ,,Ik had toch wel verloren van Marcel.''