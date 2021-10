Rel in Zuid-Korea: verdachte sms'jes wijzen op sabotage tijdens gouden race Schulting

Het gaat om de finale van de 1000 meter in Pyeongchang, een race die in Nederland bekend staat als de gouden race van Schulting. Shim rijdt in de laatste ronde op de vierde plek, met haar ploeggenote Choi nog achter haar op de vijfde plek. De race gaat dus niet volgens plan.

Bij een ultieme inhaalpoging van Choi komen de twee Zuid-Koreaanse shorttracksters met elkaar in aanraking en gaan beiden onderuit. Shim is volgens de jury de schuldige en wordt gediskwalificeerd. Nu de verdachte sms'jes boven water zijn gekomen opent de Zuid-Koreaanse schaatsbond een onderzoek om te achterhalen of er sprake was van opzet.

Bekijk hier de finale (tekst gaat verder onder de video)

Shim heeft het trainingskamp in Jincheon inmiddels verlaten. Daar bereidt de ploeg zich voor op de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing. Shim doet ook niet mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd later deze maand in de Chinese hoofdstad.

De shorttrackster heeft inmiddels al haar excuses aangeboden voor haar berichtjes van destijds. “Ik wil me oprecht verontschuldigen voor het teleurstellen en kwetsen van veel mensen met mijn onvolwassen acties en woorden”, zei de shorttrackster. Ze ontkende echter Choi met opzet te hebben neergehaald. “Het was een ongelukkige botsing”, aldus Shim, die goud won met de aflossingsploeg op de 3000 meter bij zowel de Spelen van 2014 in Sotsji als die van 2018 in Pyeongchang.

Schulting had zonder de valpartij waarschijnlijk ook gewonnen, dit was haar reactie na de race: