Rematch tussen boksers Wilder en Fury op 22 februari in Las Vegas

Strijd om de WK-tic­kets in Salt Lake City barst los met 500 meter bij de mannen

15:08 De mannen trappen vandaag het NK afstanden af op het ijs van Thialf in Heerenveen met de 500 meter. Alleen de top-3 plaatst zich voor de WK afstanden in februari in Salt Lake City en het EK afstanden in Heerenveen. Start vanaf 18.20 uur.