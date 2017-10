Remise troef bij WK dammen

Uitstraling FSG goed voor Apeldoorn

8 oktober Aan de Laan van Westenenk ontstaat iets moois. Op de plek waar mediaconcern Wegener jarenlang was gehuisvest is al een twee jaar een transformatie aan de gang. De Full Force Sport Academy (FSG) vestigde zich daar, waar nationale en internationale jongeren alles uit hun sportieve ambities kunnen halen in combinatie met hun studie. FSG heeft daarbij veel partners nodig in zowel het onderwijs als de sport, maar ook de gemeente Apeldoorn.