Richard Verschoor begint overtuigend aan F2-seizoen met zege in sprintrace Bahrein

Richard Verschoor is sterk aan het Formule 2-seizoen begonnen. De 21-jarige coureur uit Benschop was de snelste in de sprintrace in Bahrein.

Verschoor vertrok vanaf de tweede plek en nam bij de start direct de leiding. Hij stond die niet meer af in de race over 23 rondes en nam zo ook de leiding in het klassement.



Als laatste coureur wist Verschoor dit seizoen bij Trident een stoeltje los te peuteren. De zege in Bahrein was na één jaar Formule 2 op race-voor-racebasis bij MP Motorsport (zege op Silverstone) zijn tweede overwinning in de belangrijkste opstapklasse richting Formule 1.

,,Ik ben dolblij, was al blij dat ik hier überhaupt sta, dat dit door mijn sponsors mogelijk is gemaakt”, aldus Verschoor. ,,Zo blij dat ik ze kan belonen met een zege. Dit geeft een enorme boost aan het team, ze zijn heel gemotiveerd. Ik ben zo trots op die mannen.”

,,Na zes jaar bij MP Motorsport was het lastig om iets anders te vinden, de laatste maanden", vertelt Verschoor. ,,Ik heb geen manager, geen management. Heb sponsors zelf benaderd, veel moeten doen om mijn droom zelf levende te houden, om überhaupt te kunnen racen en dat was niet altijd even makkelijk. Maar dat maakt me nu alleen nog maar trotser dat ik heb gewonnen vandaag.

Zijn tweede F2-zege en dat nog wel voor Trident, normaal toch een worstelend team in deze klasse. ,,Ik wist niet zo goed wat ik hier moest verwachten, maar auto voelde vanaf eerste test goed. Nu is het op aan mij om dit vol te houden. Onze basis staat, we moeten daar op voort gaan bouwen.”

Morgen staat de hoofdrace in Bahrein op het programma. De Australiër Jack Doohan vertrekt van pole.

