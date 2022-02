Richard Verschoor pakt allerlaatste stoeltje in Formule 2: 'Geweldige kans’

Olympische Winterspelen en video Het hele traject dat Thomas Krol doorliep komt nog eens voorbij bij moeder Monique na olympisch zilver

Monique Frei, de moeder van Thomas Krol, nam de succeswensen voorafgaand aan de olympische 1500-meterwedstrijd van haar zoon nog wel in ontvangst. Maar met het ‘veel plezier’, kon ze niet zo veel. Want kijken naar de belangrijke wedstrijden van zoon Thomas? Het zal nooit wennen voor de trotse moeder. ,,De spanning is te groot.”

8 februari