Rico Verhoeven: Van deze Badr lig ik niet te draaien in mijn bed

Sommige kickbokskijkers vonden de sterk afgevallen Badr er 'slecht' uitzien. In aanloop naar dit duel bestreed Rico dit. ,,Slecht? Het zag er in mijn ogen goed uit. Alleen: dit ís gewoon Badr Hari's natuurlijke vorm en gewicht als hij dus níet de hele dag aan de gewichten hangt en zichzelf oppompt, zoals hij voor het gevecht met mij had gedaan. En dan zie je wel hoe moeilijk het is om tegen iemand te boksen als Hesdy, die een stuk zwaarder is. Hesdy kwam zeker in de eerste ronde steeds naar voren. En al is Badr de beter bokser, hij wist Hesdy gewoon niet achteruit te dringen. Omdat Hesdy gewoon veel zwaarder is,'' aldus Rico die zelf al gauw 116 kilo weegt tijdens gevechten, terwijl hij dan ook nog in topconditie is.