Rico Verhoeven wil in september vechten tegen Badr Hari

Hari maakte onlangs zijn rentree in Amsterdam waar hij won van Hesdy Gerges bij Glory 51. Na de geslaagde comeback hintte Hari op een rematch tegen Verhoeven. ,,Laat ik wat duidelijkheid verschaffen. Ik wil in september ergens in Nederland tegenover Hari staan", aldus Verhoeven.



Verhoeven stond in december 2016 met de 33-jarige Hari in de kickboksring. Verhoeven won het gevecht in het Duitse Oberhausen omdat de Amsterdamse Marokkaan in de tweede ronde moest opgeven met een armblessure. Daarna moest Hari voor zeven maanden de gevangenis in wegens enkele geweldsmisdrijven.



In december vorig jaar verdedigde Verhoeven met succes zijn wereldtitel tegen Jamal Ben Saddik. Na afloop van dat gevecht daagde hij Hari uit voor een nieuw gevecht.