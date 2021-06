Rinus ‘VeeKay’ houdt blessure over aan fietsongeluk tijdens trainingsrit

Wel wordt Van Kalmthout momenteel nog verzorgd door de medische staf van de IndyCar. ,,Ik ben in goede handen", schrijft ‘VeeKay’ vanavond in een update op social media. Of hij aankomend weekend mee kan doen aan de wedstrijd in Wisconsin, is nog niet duidelijk.

De 20-jarige Hoofddorper is bezig aan zijn tweede seizoen in de prestigieuze IndyCar Series. Vorig jaar maakte hij meteen indruk door de titel ‘rookie of the year’ voor zich op te eisen. Een maand geleden boekte hij in Indianapolis dan ook zijn eerste overwinning en mede daardoor staat hij vijfde in het kampioenschap.