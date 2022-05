Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout vanaf pole naar derde plek in IndyCar Alabama: ‘Mijn eigen fout’

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft zijn vierde podiumplek behaald in de Amerikaanse IndyCar. De 21-jarige Hoofddorper eindigde in zijn Chevrolet van Ed Carpenter Racing als derde in de Grand Prix van Alabama. Het is zijn beste resultaat van dit seizoen.

Van Kalmthout, die in de VS racet onder de naam Veekay, startte de race van poleposition. Het was de tweede keer in zijn nog relatief korte carrière in de IndyCar dat hij op de eerste startplek stond. Hij reed 62 van de 90 ronden aan de leiding. Toen ging Pato O’Ward hem voorbij. Dat gebeurde kort na de tweede pitstop, toen de Mexicaan duidelijk betere grip had op zijn verse banden dan Veekay. Enkele ronden later haalde de Spanjaard Alex Palou hem ook nog in. Die profiteerde optimaal van een snelle bandenwissel en schoof tussen O’Ward en Veekay terug op de baan.

De derde plaats was uiteindelijk het hoogst haalbaar voor de Nederlander, want hij zag in de laatste 20 ronden de achterstand op O’Ward en Palou geleidelijk groter worden. O’Ward won de race voor Palou, die zijn leidende positie in het kampioenschap verstevigde. Veekay is na vier races de nummer zeven in de tussenstand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Die tweede pitstop was goed, want ik bleef O’Ward voor. Maar daarna bleef ik maar in mijn spiegels kijken en vergat ik dat ik vooral zelf moest blijven pushen”, zei Veekay kort na de race. ,,Ik reed te behoudend en dat is helemaal mijn eigen fout. Ik baal er behoorlijk van dat ik de overwinning weggeef.”