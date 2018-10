Robin Frijns keert terug in de Formule E

Frijns heeft al een verleden in de Formule E, van 2015 tot en met 2017 reed hij voor het team van Andretti. Frijns reed eerder ook in de Formule 1 als testcoureur bij Sauber en Caterham. Frijns wordt dit seizoen teamgenoot van Sam Bird, de nummer drie van afgelopen jaar in de Formule E.



,,Ik ben erg blij om terug te keren in de Formule E. Het is geweldig om samen te werken met zo'n sterk team. Het is duidelijk dat onze wagen er goed uit ziet. Ik kijk uit naar het testen, waar we kunnen zien hoe de wagen zich op de weg gedraagt."