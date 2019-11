Rockets blijven winnen, James Harden op dreef

Harden was ook nog goed voor 10 rebounds en 9 assists. Russell Westbrook kwam tot 26 punten. Het was de derde derde zege op rij voor de Rockets, die derde staan in de westelijke divisie.



Boston Celtics boekte al de zevende zege van het seizoen in de NBA. De ploeg won overtuigend van San Antonio Spurs met 135-115. Jaylen Brown maakte 30 punten en Kemba Walker noteerde er 26. De Celtics zagen wel Gordon Hayward wegvallen met een breuk in zijn linkerhand. Boston voert de stand aan in de oostelijke divisie.