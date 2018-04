Rockets door in play-offs, LeBron James held van Cavaliers

LeBron James was weer eens de held bij Cleveland Cavaliers. 'King James' besliste het vijfde duel met Indiana Pacers in de zoemer. De 33-jarige basketballer gooide in de laatste seconde een driepunter raak, kort nadat hij zelf een schot van de Pacers had geblokt. James bezorgde de Cavaliers daarmee de winst (98-95) én een voorsprong van 3-2 in de serie. De Amerikaanse superster gooide in totaal 44 punten bij elkaar en pakte ook nog eens tien rebounds.



,,Als kind droom je van zo'n moment'', zei James. ,,Ik heb het zelf vaak nagespeeld bij mijn huis, met een zelfgemaakte ring en mijn sokken als de bal. Je telt af: 3, 2, 1 en op dat moment probeer je raak te gooien. Zo voelde het nu weer.''