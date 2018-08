Rodgers bestbetaalde NFL-speler ooit na vernieuwd contract

Zwolse renster Anna van der Breggen is met hoofd al op het WK in Innsbruck

29 augustus Anna van der Breggen heeft het eindpodium van de Boels Ladies Tour nog altijd in het vizier, maar de Zwolse heeft van de Nederlandse etappekoers in de UCI Women’s WorldTour geen hoofddoel gemaakt. Het WK in Innsbruck volgende maand is dat wel.