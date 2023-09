Roeisters Clevering en Meester bezorgen Nederland eerste gouden medaille op WK roeien

Femke Bol weet volgens polsstokfe­no­meen Armand Duplantis niet hoe ze moet chillen: ‘Dit moet je niet vertellen’

Op de Memorial van Damme in Brussel is Femke Bol morgen een van de grote sterren. Elf dagen na de afsluiting van haar gouden WK in Boedapest vertelt de 23-jarige Amersfoortse omringd door drie andere wereldkampioenen over het tot rust komen en haar ongeslagen status. Maar niet te lang, de Vlaamse talkshow Amai Zeg Wauw wacht. ,,Ik heb meer tijd nodig.”