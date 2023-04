Rosalin Kuiper wint met Team Malazia derde etappe Ocean Race

met video ‘Buzzer beater’ zorgt voor dolle taferelen en lege tribunes als Dallas Mavericks LA Lakers verslaat

De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de NBA dankzij een driepunter tijdens de buzzer van Los Angeles Lakers gewonnen. Het werd 111-110 in LA doordat de Duitser Maxi Kleber in de slotseconde raak gooide.