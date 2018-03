Rossi gaat nog twee jaar door in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi (39) is ook in 2019 en 2020 nog te bewonderen in de MotoGP. De negenvoudig wereldkampioen uit Italië heeft zijn contract bij het fabrieksteam van Yamaha met twee jaar verlengd.

Hij tekende bij vlak voor aanvang van het kampioenschap van 2018, dat zondag begint met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail.

De 39-jarige Rossi is een racelegende. Hij won in totaal 115 grands prix, waarvan 89 in de zwaarste klasse. Zeven van zijn negen wereldtitels behaalde hij in de MotoGP, voorheen 500cc. Hij begint aan zijn 23e seizoen in het WK wegrace. Rossi is niet alleen de meest gelauwerde, maar ook de populairste coureur. Bij de meeste races, waaronder de TT in Assen, komen jaarlijks talrijke supporters speciaal voor hem kijken.

De contractverlenging zat eraan te komen. Rossi, bijgenaamd 'The Doctor' en al zijn hele carrière rijdend met nummer 46, liet in aanloop naar het nieuwe seizoen al doorschemeren dat er wat hem betreft nog steeds geen sleet op zit. Vorig jaar won Rossi één race, maar dat was wel de TT van Assen. Hij eindigde als vijfde in het kampioenschap. Nota bene in een jaar dat hij ook nog eens zijn scheenbeen brak en drie weken na dat ongeval alweer op de motor zat in de Grand Prix van Áragon.