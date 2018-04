Rotterdam, Bloemendaal en Kampong in halve finales Euro Hockey League

Herlings heerst bij Dutch Masters of Motocross in Oldebroek

17:46 Jeffrey Herlings heeft met groots machtsvertoon de tweede race in de strijd om de Dutch Masters of Motocross gewonnen. De Brabander won - net als bij de opening van het seizoen in Markelo – zowel de eerste als de tweede manche in de 500 cc-klasse op circuit De Bargen in ’t Loo.