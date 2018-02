Roy van den Berg: met Oranje teamsprint op medaillejacht bij WK baanwielrennen in Apeldoorn

Hoopt, want zeker is dat nog niet, weet de Apeldoorner. ,,Maandag maakt de bondscoach de samenstelling bekend. Dat is al spannend, maar een wereldkampioenschap op zich al is heel spannend. Mooi spannend, bedoel ik dan'', benadrukt hij. ,,Het is afwachten wat de bondscoach beslist, we hebben veel sterke renners om uit te kiezen.''

Bos en Büchli

,,We hebben in Portugal echt hard getraind. Het was eten, trainen, slapen en weer opnieuw. Met volledige focus, dat is wel lekker. Als je thuis bent, heb je toch heel snel afleiding en dat was er nu niet. Net zo als dat we nu in Alkmaar trainen in plaats van in Apeldoorn. Dat geeft toch meer rust. We zijn puur met fietsen bezig. En de bondscoach houdt ons scherp, hoor. Ik vind dat wel lekker, dan geef je altijd honderd procent. Ik ben maanden lang al bezig met de teamsprint, dat is goed bevallen. Ik heb echt stappen kunnen zetten. Op explosiviteit, kracht. Nu moeten we de spanning er op houden.''