Rugbyprof McCarthy uit de kast: ‘Ik twijfelde hoe de groep zou reageren, maar ze waren heel blij voor me’

Rugbyspeler Nick McCarthy heeft bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De scrum-half van Leinster liet weten eerder in zijn carrière nog te hebben overwogen om te stoppen vanwege zijn geaardheid, maar was verrast hoe positief zijn ploeggenoten reageerden.

McCarthy (27) is al zeven jaar actief in het profrugby. Hij wist al langer dat hij op mannen viel, maar durfde daar nooit voor uit te komen, liet hij weten in een interview op de clubwebsite. „Ik worstelde een tijdje met uit de kast komen en het begon een impact te hebben op mij en mijn geluk. Het raakte me zo dat ik me zorgen maakte over mijn toekomst en overwoog om helemaal te stoppen met rugby.”



De Ier was vooral bang dat het niet geaccepteerd zou worden in een masculien sportklimaat. „Ik besprak het met de trainers in november en de steun die ik van hen kreeg was echt ongelofelijk. Ze hielpen me en begeleidden me in de maanden die volgden, totdat ik me zeker genoeg voelde om het aan de groep te vertellen.”

Quote Ik ben zo veel gelukkiger dan een paar maanden geleden Nick McCarthy

Dat heeft echter wel langer geduurd dan hem lief is. „Ik moest eerst zelf accepteren dat ik homo was voordat ik het bij anderen kon aankaarten. Daarnaast heb ik goede vrienden in het rugby, maar ik wist niet hoe ze het zouden opvatten.” Gesteund door zijn trainers vertelde McCarthy het in januari aan de spelersgroep en er viel een flinke last van zijn schouders. „Mijn ervaring is uitsluitend positief.”

„Ik heb me gerealiseerd dat iedereen die om je geeft, gewoon wil dat je gelukkig bent.” De reacties van zijn teamgenoten hebben hem dan ook verbaasd. „Ik heb een korte aankondiging gedaan en toen barstte de kleedkamer los. Ze waren allemaal heel blij voor me en er viel meteen een last van mijn schouders. Ik had echt het gevoel dat ze mijn situatie begrepen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nick McCarthy (@nickmccarthy1) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook op het veld merkt hij dat het een positieve invloed heeft gehad. „Het is moeilijk om op je best te presteren als je zoiets bij je draagt. Voor mij was het mijn seksualiteit, voor anderen kunnen het dingen thuis zijn, of studies of wat dan ook.” Inmiddels is McCarthy zeker genoeg om zijn geaardheid tegenover de hele wereld uit te dragen. Juist de coming outs van andere sporters hebben hem daarbij geholpen.

„Kijk maar naar Carl Nassib (American Football-speler, red.) of Josh Cavallo (Australische voetballer, red.) die uit de kast zijn gekomen, of Jack Dunne hier in Leinster en hoe hij vorig jaar publiekelijk sprak over zijn biseksualiteit, dat heeft me echt geholpen. Ik heb met elk van hen goede gesprekken gehad en ze waren enorm bemoedigend.”

Door zijn verhaal nu openlijk te doen, hoopt McCarthy anderen weer te inspireren. „Op mijn beurt voel ik dat het positief is als ik nu anderen kan helpen om uit de kast te komen in de professionele sport of in hun dagelijks leven. Ik ben zo veel gelukkiger dan een paar maanden geleden en ik ben optimistisch voor de toekomst.”