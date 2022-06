Rugslagspecialiste Kira Toussaint trots op zesde plaats: ‘Op naar meer’

Het ereschavot met daarop Regan Smith (winnende tijd van 58,22 seconden), Kylie Masse (58,40) en Claire Curzan was vanavond buiten bereik van Toussaint (59,99), die zelf zondag tot twee keer toe sneller was en tot een seizoensbesttijd van 59,16 kwam. Toussaint (28) vertrok twee maanden geleden naar de Verenigde Staten, waar ze dus al jaren sterke rugslagzwemmers afleveren. Op de wat langere termijn, richting de Olympische Spelen van Parijs over twee jaar, hoopt ze van de kennis van de zwemmers en coaches aldaar te profiteren.

De wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest, ingelast nadat het Japanse Fukuoka het mondiale titeltoernooi door de coronapandemie met nog een jaar uitstelde, komen voor haar iets te snel na haar oversteek. ,,Ik ben al zo blij dat ik überhaupt in de finale stond hier”, reageerde Toussaint dan ook opgetogen. ,,Ik heb er echt van genoten, het was heel gaaf om een WK-finale te zwemmen. Natuurlijk had ik harder gewild, maar op deze zesde plaats ben ik trots.”

Een jaar geleden werd ze zevende in de olympische finale van Tokio. Toussaint: ,,Er weer staan geeft zeker een goed gevoel, ik kan van hieruit verder bouwen. Op naar meer.”

Dat is dinsdagochtend vroeg al, als de series van de 50 meter rugslag op het menu staan in de Duna Arena. Als je kijkt naar de resultaten uit het verleden, dan is het niet-olympische sprintnummer meer Toussaints onderdeel. Toch? ,,Historisch gezien ben ik wel beter op de 50 ja, al heb ik nu het idee dat ik op de 100 beter ben. Ik heb dit seizoen nog niet zo hard gezwommen op de 50, maar dat had ik op de 100 eigenlijk ook nog niet voor dit WK. Op de 50 ligt het veld wel een stuk dichter bij elkaar. Ik heb geen idee wat het wordt.”

Later in de ochtend komt Toussaint nog in actie op de gemengde wisselslagestafette. Het is de enige kans op nog een Nederlandse finaleplaats tijdens de avondsessie.

Corbeau en Steenbergen niet naar finale

Caspar Corbeau heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. De geboren Amerikaan, die uitkomt voor Nederland, finishte na 27,44 seconden. Dat was de twaalfde tijd van twee halve finales.

Nicolo Martinenghi was de snelste in de halve finales (26,57). De Italiaan won zondag al goud op de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag. Hij komt niet in actie op de 50 meter en concentreert zich volledig op de 200 meter schoolslag.

Marrit Steenbergen slaagde er niet in om zich voor de finale van de 200 meter vrije slag te plaatsen. Ze zwom de 15e tijd van de halve finales (1.58,93). De Britse Freya Anderson kwalificeerde zich met de snelste tijd voor de eindstrijd (1.56,05).

Wereldrecord

Thomas Ceccon is in stijl naar de wereldtitel op de 100 meter rugslag gezwommen. De Italiaan zegevierde in een wereldrecord (51,60). Hij verwees de Amerikanen Ryan Murphy (51,97) en Hunter Armstrong (51,98) naar het zilver en brons in Boedapest.

Murphy had tot maandag het wereldrecord op zijn naam staan. Hij tikte zes jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro aan na 51,85 seconden. Ceccon vierde zijn tweede medaille van dit WK, na een bronzen plak met zijn landenploeg op de 4x100 meter vrije slag.

Katie Ledecky veroverde met veel machtsvertoon de wereldtitel op de 1500 meter vrije slag (15.30,15). De Amerikaanse was ruim 14 seconden sneller dan haar landgenote Katie Grimes (15.44,89). Lani Pallister uit Australië eindigde als derde (15.48,96).

David Popovici is de nieuwe wereldkampioen op de 200 meter vrije slag. De 17-jarige Roemeen tikte aan na 1.43,21 seconden. Sun-woo Hwang uit Zuid-Korea pakte het zilver (1.44,47). De Brit Tom Dean zwom naar brons (1.44,98).

