Rus Dalalojan pakt wereldtitel allround

Vierde wereldti­tel op rij voor turnsters Verenigde Staten

30 oktober De overheersing van de Verenigde Staten in het vrouwenturnen bleef ook bij de WK in Doha in stand. Het team met vedette Simone Biles en regerend wereldkampioene allround Morgan Hurd was in de landenfinale, net als eerder in de kwalificaties, opnieuw een klasse apart. Het betekende de vierde wereldtitel op rij voor Team USA, dat in 2016 op de Spelen van Rio ook al de beste was. Biles, Hurd, Grace McCallum, Riley McCusker en Kara Eaker kwamen uit op een score van 171,629.