Rus Lissenko pakt goud met hoogte van 2,36 meter

video Surinamer Tjon en Fa, man met een missie op WK baan in Omnisport Apeldoorn

1 maart En weer staan daar twee mannen die hem hartelijk begroeten en vragen hoe het met hem is. De 24-jarige Jaïr Tjon en Fa uit Suriname wordt continu aangesproken, want in Apeldoorn kennen ze de baanwielrenner. Hier ontwikkelde hij zich als sporter. Hij lacht en beantwoordt alle vragen netjes. Het gaat goed met hem, zoveel wil hij wel zeggen, en hij is niet op het WK om alleen mee te doen.