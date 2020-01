Rusland houdt waterpolosters Oranje na thriller uit EK-finale

Beste seizoens­pres­ta­tie van Cheryl Maas op slopestyle

17:44 Snowboardster Cheryl Maas is bij de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Italiaanse Seiser Alm als zesde geëindigd. De 35-jarige Nederlandse snowboardster kwam in haar beste van twee runs tot 64,86 punten. Het is de beste prestatie van Maas dit seizoen.