Rusland wil uitlevering dopingklokkenluider Rodsjenkov

Rodsjenkov onthulde in 2016 dat de Russische staat het gebruik van doping bij zijn sporters aanstuurde en vervolgens verdoezelde, met als flagrant voorbeeld de Winterspelen van Sotsji 2014. Vervuilde dopingmonsters werden in het lab van Sotsji omgewisseld voor schone urinestalen, die al eerder waren afgenomen van de atleten. Rusland scoorde in Sotsji meer olympische medailles dan ooit.



Rodsjenkov verblijft al enige tijd in de Verenigde Staten en de kans dat de kroongetuige in het onderzoek van het mondiale antidopigbureau WADA wordt uitgeleverd aan Rusland, is niet zo groot. Toch wil de Russische commissie die onderzoek doet naar de dopingaantijgingen een poging wagen. Volgens die commissie heeft Rodsjenkov leugens vertelt en bestaat er geen enkel bewijs voor een door de staat geregisseerd dopingsysteem, noch voor het verwisselen van de dopingmonsters.