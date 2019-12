Russell leidt Golden State Warriors naar vierde zege op rij

Strijd om de WK-tic­kets in Salt Lake City barst los met 500 meter bij de mannen

27 december De mannen trappen vandaag het NK afstanden af op het ijs van Thialf in Heerenveen met de 500 meter. Alleen de top-3 plaatst zich voor de WK afstanden in februari in Salt Lake City en het EK afstanden in Heerenveen. Start vanaf 18.20 uur.