Russell Westbrook op drempel van mijlpaal

Zwolse Lotte van Beek hoopt op mooie ploeg richting Peking

12 maart Het was knokken om weer fit te worden. Strijden om te laten zien dat ze er nog was. Lotte van Beek (26) haalde de Olympisch Spelen in Zuid-Korea, pakte zilver met de ploegenachtervolging en greep net naast het brons op de door haar geliefde schaatsmijl. Met één honderdste van een seconde. ,,Dat zorgt wel voor gemengde gevoelens’’, zegt Van Beek die hoopt dat de komende maanden bedrijven opstaan om in het schaatsen te investeren. En in haarzelf, richting Peking 2022.