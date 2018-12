Russische biatleten verhoord over dopinggebruik in Oostenrijk

Kromowidjo­jo als snelste door op 50 vlinder

7:45 Ranomi Kromowidjojo heeft bij de WK kortebaan in de Chinese stad Hangzhou de beste tijd geklokt in de series van de 50 meter vlinderslag. De 28-jarige Groningse klokte 25,32 seconden, waarmee ze zich als eerste plaatste voor de halve finales van later op donderdag. Maaike de Waard ging ook door met 25,83, de zevende tijd.