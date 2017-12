Russische televisie boycot Olympische Spelen

IOC laat in Pyeongchang alleen 'schone' Russen onder neutrale vlag toe

20:17 Het Internationaal Olympisch Comité heeft Rusland als verwacht niet volledig uitgesloten voor de Winterspelen in Pyeongchang. Net als bij de Zomerspelen in Rio de Janeiro, vorig jaar, mogen in februari in Zuid-Korea alleen dopingvrije sporters uit dat land onder neutrale vlag deelnemen.