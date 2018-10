Ryder Cup biedt hulp aan vrouw die zicht verloor

Corine Remande werd vrijdag vol op haar oog geraakt door een afzwaaier van de Amerikaan Brooks Koepka op hole zes van golfbaan Le National nabij Parijs, waar afgelopen weekeinde Europa de prestigieuze strijd met de Verenigde Staten won. ,,De artsen hebben mij gezegd dat ik met het oog niet meer zal kunnen zien'', zei de vrouw tegen het Franse persbureau AFP. Ze overweegt een klacht tegen de organisatie in te dienen, omdat ze naar eigen zeggen niet was gewaarschuwd.

Dat verhaal klopt niet, volgens de woordvoerder van de Ryder Cup. ,,Er is diverse keren geschreeuwd als waarschuwing, maar we begrijpen dat het soms lastig is om te weten waar een bal precies terechtkomt in het publiek. We zijn geschokt door de ernstige gevolgen en bieden onze hulp aan op alle mogelijke manieren, zo lang als nodig is.''