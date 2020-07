Ryder Cup verplaatst naar 2021, volgende edities in oneven jaren

,,Het werd duidelijk dat onze medische experts en de autoriteiten in Wisconsin ons geen zekerheid konden geven dat een evenement met de verantwoordelijkheid voor duizenden toeschouwers mogelijk zou zijn. Door die onzekerheid was het verplaatsen het juiste besluit”, aldus de organisatie.



De daaropvolgende edities verschuiven allemaal een jaar mee, meldde de organisatie. De editie van 2022 die zou worden gehouden in Rome, vindt plaats in 2023 en die twee jaar later in Farmingdale in de VS.



Veel bekende golfers drongen de afgelopen maanden al aan op uitstel van de Ryder Cup. ,,Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 wordt verzet om dan wel met publiek erbij te kunnen spelen en de sfeer te ervaren die de Ryder Cup zo bijzonder maakt”, zei Rory McIlroy onlangs.