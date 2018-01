Sainz mag de champagne vast ontkurken

Ten Brinke

,,We begonnen de dag goed en ook het tweede gedeelte van de proef waren we weer prima onderweg. Totdat we op een recht stuk bij 190 kilometer per uur een harde knal hoorden. De motor begaf het en we wisten meteen dat het niet te repareren was'', aldus Ten Brinke. ,,Ja, dan ben je natuurlijk even heel erg teleurgesteld en zit je met z’n tweeën te balen. Toch sta ik nuchter in dit soort zaken. Als je meedoet aan de zwaarste rally ter wereld weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn. Tot vandaag ging alles goed. Het is niet anders. Shit happens. Op naar volgend jaar.”