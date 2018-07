Samuel blijft teleurstellende Schippers voor bij Diamond League in Londen

Schippers is in voorbereiding op de EK atletiek in Berlijn. Ze was eerder dit seizoen de snelste op de 200 meter bij de FBK Games in Hengelo en bij de Gouden Spike in Ostrava. Haar beste seizoenstijd is 22,34. Dat liep ze bij de Diamond League in Shanghai, waar ze tweede werd.



Voor Samuel was het optreden in Londen een grote opsteker. De sprintster had dit seizoen al twee keer haar persoonlijk record op de 200 meter verbeterd. In Londen dook ze met 20,37 overtuigend onder haar toptijd van 20,56 en bleef ze bovendien de regerend wereldkampioene voor.