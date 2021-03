Samuel, Visser en Smet naar finales

Samuel finishte in haar heat van de halve finales als derde. Die klassering leverde geen directe finaleplek op, maar met 7,26 hoorde ze bij de twee snelste atletes die op basis van hun tijd een ticket voor de eindstrijd op zondagavond verdiende.

De halve finales waren voor Naomi Sedney het eindstation. Zij kwam in haar heat van de halve finales als vijfde over de finish in 7,35 en was daarmee uitgeschakeld.

De Zwitserse Ajla del Ponte plaatste zich met 7,19 als snelste voor de finale. De Poolse titelverdedigster Ewa Swoboda ontbreekt op de EK indoor. De topfavoriete raakte vlak voor het toernooi besmet met het coronavirus en mocht niet meedoen.

Koen Smet is bezig aan een sterk EK. De Amsterdammer haalde de finale van de 60 meter horden. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) deed dat op basis van zijn tijd van 7,69. Smet kwam in zijn serie van de halve finales als derde over de meet. De eerste twee waren zeker van de finale, voor Smet was zijn tijd van belang. Hij bleek uiteindelijk de snelste nummer 3. De finale is zondagavond. De Fransman Wilhem Belocian was met 7,49 de snelste in de halve finales.

Nadine Visser lijkt op weg naar titelprolongatie op de 60 meter horden bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. De regerend kampioene snelde in de halve finales soeverein naar de eindstrijd. Ze won haar heat in 7,86, een tijd die net iets boven haar Nederlands record van 7,81 lag.