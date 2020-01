San Antonio Spurs verrassen Utah Jazz

Wereldkam­pi­oen Oranje speelt voor eerst handbalin­ter­land in Ahoy

29 januari De Nederlandse handbalsters maken over twee maanden voor het eerst hun opwachting in Ahoy. Oranje, regerend wereldkampioen, neemt het op 29 maart in de EK-kwalificatiereeks op tegen Spanje. De wedstrijd in Rotterdam is een herhaling van de WK-finale.