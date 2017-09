San Marino kom te vroeg voor Rossi

Zonderland vijfde op brug bij wereldbeker in Bulgarije

3 september Epke Zonderland is bij de wereldbeker turnen in het Bulgaarse Varna op de vijfde plaats geëindigd op het onderdeel brug. De 31-jarige Fries kreeg voor zijn oefening in de finale een puntenscore van 14,250. Hij had zich vrijdag als zesde (14,100) voor de finale gekwalificeerd.