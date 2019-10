Sanne Wevers: Dat Biles er nu weer staat, geeft aan dat ze karakter heeft

Nouchka Fontijn al zeker van medaille op WK boksen

10:13 Nouchka Fontijn heeft op de WK in Rusland de halve finales bereikt. De 31-jarige boksster is daarmee al zeker van een medaille in de klasse tot 75 kilogram. De Schiedamse was in de kwartfinales veel te sterk voor Lu Zheng uit China, die zowel in de eerste als tweede ronde van de scheidsrechter 8 tellen kreeg na een serie rake stoten van de Nederlandse.