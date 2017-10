Schildpad zorgt voor vertraging Team Brunel in Ocean Race

,,De afgelopen nacht was vrij hectisch'', liet de ervaren zeezeiler vandaag weten. ,,We kregen bij 35 knopen wind te maken met hele hoge en diepe golven. We hebben vier keer een zogenoemde back down moeten doen.''

Bij een back down wordt de boot stilgelegd en een klein stukje achteruit gevaren. Bekking: ,,Dit moesten we doen omdat we rotzooi aan ons roer hadden zitten. We hadden zelfs een schildpad aan het roer hangen op een gegeven moment. Zeker met zoveel wind is dat heel erg vervelend want je verliest dan kostbare mijlen.''



Bekking blikte niettemin met een redelijk goed gevoel terug op de eerste paar dagen op zee, na de start zondag in Alicante. ,,Ik had het erger verwacht, we zitten nog dicht op de groep en ik verwacht dat nu het hele veld in elkaar gaat schuiven. Al met al is het nog een lange weg te gaan tot Lissabon en we hebben een betere positie dan op maandag toen we aan de Straat van Gibraltar begonnen. Voor nu ben ik tevreden.''