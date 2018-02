Schippers kent matige generale voor WK indoor

In de series van het Schotse topgala kwam Schippers ook al niet uit de verf. Met haar tijd van 7,29 wist ze zich maar net te plaatsen voor de eindstrijd. Daarin kwam ze vooral op de eerste meters snelheid tekort op haar concurrentes. De versnelling op de laatste meters bracht haar niet veel verder. Marie-Josée Ta Lou won de spurt in 7,07, vlak daarna kwam de Britse Dina Asher-Smith over de finish in 7,09. De Jamaicaanse Elaine Thompson liep in 7,12 naar de derde plaats. Jamile Samuel, die evenals Schippers afreist naar de WK indoor in Birmingham die 1 maart beginnen, haalde ook de finale in Glasgow. De Amsterdamse werd achtste in 7,29.

'Het is een loterij'

Schippers heeft niet de vorm van twee jaar geleden, toen ze het Nederlands record van 7,00 evenaarde en het zilver veroverde op de WK indoor in Portland. Dit seizoen kwam ze op de NK indoor tot 7,09. Bij de teampresentatie eerder deze week op Papendal liet ze al doorschemeren dat een medaille in Birmingham allerminst een eenvoudige opgave wordt. ,,De afstand is zo kort, het kleinste foutje in de eerste 30 meter betekent dat je gezien bent. Het is een loterij'', zei ze.



De pas twintigjarige Danaïd Prinsen liep in Glasgow keurig naar de derde plaats op de 800 meter in 2.02,90. Ze finishte voor landgenote Sanne Wolters-Verstegen, die vierde werd in 2.03,16. De Letse Liga Velvere won in 2.02,01.