Schippers pakt NK-titel op 60 meter, 15-jarige Seedo derde

Joris van Gool heeft de Nederlandse titel veroverd op de 60 meter. De 20-jarige sprinter uit het Brabantse Rijen spurtte in het Omnisport van Apeldoorn naar het goud in een persoonlijke toptijd van 6,63. Jamiro Elabeidi pakte het zilver in 6,71, Elvis Afrifa behaalde het brons in 6,74.



Van Gool is dit jaar goed in vorm. Hij liep al 6,65 en voldeed met die tijd aan de limiet voor de EK indoor begin maart in Glasgow. Hij was zaterdag in de finale nog weer iets sneller.



De eindstrijd was niet zo spannend als vorig jaar, toen Van Gool het brons pakte in 6,70. Chris Garia en Churandy Martina finishten in exact dezelfde tijd, maar de fotofinish wees Garia toen aan als de kampioen. De titelverdediger werd dit jaar gediskwalificeerd in de halve finales door een valse start, Martina ontbrak op de NK indoor.