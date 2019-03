Schippers vrij soepel door op 60 meter, Samuel ook naar halve finale

EK indoorDafne Schippers heeft haar eerste optreden op de EK indooratletiek in Glasgow probleemloos afgewerkt. De Utrechtse sprintster plaatste zich eenvoudig voor de halve finales van de 60 meter. Ze won haar heat in 7,24. De halve finales zijn zaterdagavond, evenals de finale.

Schippers kende een ongemakkelijke aanloop naar de titelstrijd in Schotland, want een week voor het toernooi gleed ze op gladde sokken uit op de trap en viel naar beneden. Ze hield er rugpijn aan over, maar die was gelukkig van korte duur. Na wat geslaagde proefsprintjes op vrijdag besloot ze aan de start te komen.

De tweevoudig wereldkampioene won in 2015 het Europees goud op de 60 meter in Praag en een jaar later zilver bij de WK indoor in Portland. Haar persoonlijk record is 7,00 en met die tijd is ze samen met Nelli Cooman Nederlands recordhouder. Haar 7,24 in de series in Glasgow was de vierde tijd van alle deelneemsters. De Poolse Ewa Swoboda was de snelste met 7,14.

Jamile Samuel had meer moeite de halve finales te bereiken. Ze zat niet bij de eerste drie in haar serie die zich rechtstreeks plaatsten. De Amsterdamse rende naar de vierde plaats en was afhankelijk van haar tijd. De 7,34 bleek snel genoeg om alsnog door te mogen.