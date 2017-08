Schippers zesde op 100 meter op Diamond League in Birmingham

Op het WK in Londen zette de Utrechtse topatlete nog een tijd van 10,96 seconden neer. Schippers, die in Londen WK-goud won op de 200 meter, liep in haar serie een tijd van 11,19. Daarmee eindigde ze in haar race als vierde. De eerste drie kwalificeerden zich voor de finale. Dankzij haar (zevende) tijd mocht Schippers toch meedoen aan de strijd om de medailles.

Olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica won de finale in Birmingham in een tijd van 10,93. Ze kwam bij de WK op de 100 meter niet verder dan de vijfde plek. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust pakte zondag evenals bij de WK zilver in 10,97. Jura Levy uit Jamaica finishte als derde in 11,08. Wereldkampioene Tori Bowie uit de Verenigde Staten was in Birmingham niet van de partij.