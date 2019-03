Schoonspringsters net naast podium in Peking

De wedstrijden in Peking en Sagamihara maken deel uit van de FINA Diving World Series, waar alleen de beste acht duo’s van de wereld aan mee mogen doen. ,,Dit zijn zware wedstrijden zo achter elkaar, dus ik ben zeker blij met de resultaten. We hebben hier veel van geleerd en er is genoeg om op te bouwen’', zegt bondscoach Edwin Jongejans over Jansen en Van Duijn, die in de tussenstand voorlopig de vijfde plek innemen.